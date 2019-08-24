Bakanlık duyurdu! İlk uçuş gerçekleşti Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında Türk ve ABD’li komutanların katılımıyla ilk ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunuldu. Açıklamada, Suriye'de, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında Türk ve ABD’li komutanların katıldığı ilk ortak helikopter uçuşunun bugün gerçekleştirildiği bildirildi. Bakanlık, ilk uçuştan fotoğraf da paylaştı.

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