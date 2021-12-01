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Ekonomi Bakanlık duyurdu: Hazine, Aralık-Şubat’ta 104,8 milyar TL iç borçlanma planlıyor
Ekonomi

Bakanlık duyurdu: Hazine, Aralık-Şubat’ta 104,8 milyar TL iç borçlanma planlıyor

Hazine, Aralık 2021-Şubat 2022 döneminde 122,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 104,8 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Aralık-Şubat döneminde toplam 104,8 milyar lira iç borçlanma planladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 14:45:00 -
Bakanlık duyurdu: Hazine, Aralık-Şubat’ta 104,8 milyar TL iç borçlanma planlıyor

Hazine'nin bugün yayımladığı Aralık-Şubat dönemi iç borçlanma stratejisine göre aralık ayında toplam 21,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 10 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması planlanıyor. Bir önceki iç borçlanma stratejisinde aralık ayında 14 milyar lira iç borçlanma hedefi açıklanmıştı.

Ocak ayında toplam 45,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 45,8 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması öngörülüyor. Bir önceki iç borçlanma stratejisinde ocak ayında 46,2 milyar lira iç borçlanma hedefi açıklanmıştı.

Şubat ayında toplam 55,3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 49 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanıyor.

Hazine aralık ayında 4 tahvil ihalesi ve bir sukuk satışı, ocak ayında 7 tahvil ihalesi ve bir sukuk satışı, şubat ayında da 6 tahvil, bir bono ihracı ve bir sukuk satışı planlanıyor.

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