Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler... Adalet Bakanlığı, Türkiye'deki tüm noterlerin dijital olarak birbine bağlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Herhangi bir noterde yapılan düzenleme aynı anda başka yerdeki noterden alınabilecek. Belgelerin postada kaybolması, işlemin yapıldığı şehre yeniden gitme gibi sıkıntılar ortadan kalkacak" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, noterlere ilişkin yeni uygulamaya yönelik bilgi verildi. Türkiye'deki tüm noterlerin dijital olarak birbirine bağlanacağı belirtilen açıklamada, "Herhangi bir noterde yapılan düzenleme aynı anda başka yerdeki noterden alınabilecek." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, yeni uygulama sayesinde, belgelerin postada kaybolması, işlemin yapıldığı şehre yeniden gitme gibi sıkıntıların ortadan kalkacağı, böylece zamandan tasarruf edileceği kaydedildi.

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