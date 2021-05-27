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Gündem Bakanlık duyurdu! 7 tanesi daha enselendi
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Bakanlık duyurdu! 7 tanesi daha enselendi

Edirne’den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 FETÖ'cü enselendi.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 18:50:00 - 2021-05-27 18:54:10
Bakanlık duyurdu! 7 tanesi daha enselendi

Edirne’den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye uğraşan 7 FETÖ'cü terörist enselendi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen şahıslar, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Recep

Bu p..lerin soyunu kurutun
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