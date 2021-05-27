Bakanlık duyurdu! 7 tanesi daha enselendi
Edirne’den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 FETÖ'cü enselendi.
Edirne’den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye uğraşan 7 FETÖ'cü terörist enselendi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen şahıslar, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi." ifadelerini kullandı.