Bakanlık duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde 3, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.