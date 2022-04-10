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Aktüel Bakanlık duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Bakanlık duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 11:37:00 -
Bakanlık duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde 3, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

 

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