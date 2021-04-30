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Aktüel Bakanlık duyurdu: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Bakanlık duyurdu: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 15:09:00 -
Bakanlık duyurdu: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" ifadeleri kullanıldı.

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