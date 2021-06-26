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Gündem Bakanlık duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Bakanlık duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Merkez ilçesi Bestler Dereler bölgesinde PKK/KCK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 17:29:00 -
Bakanlık duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Merkez ilçesi Bestler Dereler bölgesinde PKK/KCK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eren-13 Operasyonu kapsamında, Şırnak'ın Merkez ilçesi Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinasyonunda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince operasyon yapıldı.

Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK/KCK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

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