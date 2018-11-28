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Bakanlık çalışanları FETÖ'den gözaltında!

Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, aralarında bakanlık çalışanlarının da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:36
Bakanlık çalışanları FETÖ'den gözaltında!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, yapılan FETÖ operasyonunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli ve şifreli haberleşme programı olan  bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanı 3 aktif 15 kişi, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı çalışanı 1 i aktif 4 kişi ile yapılan araştırmalar sonunda gerçek bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen çeşitli kurumlarda çalışan 8 kişi hakkında Ankara merkezli 7 ilde 28 Aralık tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.  Yapılan operasyon sonucunda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 11:36
  1. Ankara
  2. FETÖ operasyonları
  3. Gözaltı
  4. Bakanlık çalışanları

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  • akifakif1 sa önce
    Her yer FÖTÖ ile dolmıştır lo. Vallah öte yanda işimiz iştir ha. Kul haklarımızı aldık mı iş tamamdır.
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