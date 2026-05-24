  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeni site aidatları yönetmeliği neler getirdi? Eski sorunlar tarih oluyor Şeref Malkoç partiyi bekleyen tehlikeyi açıkladı! CHP’de kayıp trilyon tehlikesi Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bombaladı! Mahmut Tanal’ın Bir hortumu eksikti! CHP’li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı Bakan Çiftçi, takdir topluyor...Uygurlu Annenin Çığlığına Duyarsız Kalmadı! CHP Milletvekili Mahmut Tanal: “Hırsızlar dışarı” sloganlarını duyunca bakın ne tepki verdi Genel Merkez’de arbede! Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama Tamar Tanrıyar Murat Emir’in bir kadınla otel görüntülerini yayınladı! İşte o görüntüler İYİ Parti kazandığı tek il belediyesini de kaybediyor! Bir şehrin belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Ekonomi Bakanlık açıklama yaptı! Çin menşeli ürüne soruşturma
Ekonomi

Bakanlık açıklama yaptı! Çin menşeli ürüne soruşturma

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Bakanlık açıklama yaptı! Çin menşeli ürüne soruşturma

Ticaret Bakanlığı tarafından Çin menşeli "koagüle suni deri" ithalatına yönelik gözden geçirme soruşturması açıldı.

Çin menşeli "koagüle suni deri" ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üreticiler tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin menşeli "koagüle suni deri" ürününün ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına ilişkin esaslar belirlendi.

Yapılan inceleme sonucunda, soruşturma açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldı.

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, Çin menşeli "koagüle suni deri" ithalatına yönelik gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığından flaş "sıfır cep telefonu satışına taksit" açıklaması
Ticaret Bakanlığından flaş "sıfır cep telefonu satışına taksit" açıklaması

Ekonomi

Ticaret Bakanlığından flaş "sıfır cep telefonu satışına taksit" açıklaması

Ticaret Bakanlığı yılın ilk 4 aylık ihracat karnesini açıkladı: 18 il ihracatta milyarlık barajı aştı
Ticaret Bakanlığı yılın ilk 4 aylık ihracat karnesini açıkladı: 18 il ihracatta milyarlık barajı aştı

Ekonomi

Ticaret Bakanlığı yılın ilk 4 aylık ihracat karnesini açıkladı: 18 il ihracatta milyarlık barajı aştı

Ticaret Bakanlığı’ndan yerli üreticiye nefes aldıracak karar: Çin menşeli ürünlere ek vergi
Ticaret Bakanlığı’ndan yerli üreticiye nefes aldıracak karar: Çin menşeli ürünlere ek vergi

Ekonomi

Ticaret Bakanlığı’ndan yerli üreticiye nefes aldıracak karar: Çin menşeli ürünlere ek vergi

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23