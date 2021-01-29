  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakanlık açıkladı! Turistler akın akın o ülkeden geldi
Gündem

Bakanlık açıkladı! Turistler akın akın o ülkeden geldi

Pandemi nedeniyle turizm gelirlerinin yüzde 65.1 ve ziyaretçilerin yüzde 69.15 azaldığı 2020 yılında en çok ziyaretçi Rusya'dan geldiği Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 14:36:00 -
Bakanlık açıkladı! Turistler akın akın o ülkeden geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2020 yılında en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya yüzde 16.72 pay ve 2 milyon 128 bin 758 kişi ile ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 9.76 pay ve 1 milyon 242 bin 961 kişi ile Bulgaristan, yüzde 8.79 pay ve 1 milyon 118 bin 932 kişi ile Almanya izledi. Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında dördüncü sırayı Ukrayna ve beşinci sırayı da Birleşik Krallık aldı.

Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2020 yılında gelen ziyaretçiler yüzde 69.15 azalış ile 15 milyon 963 bin 997 kişiye geriledi. Pandemi nedeniyle turizm gelirlerinin yüzde 65.1 ve ziyaretçilerin yüzde 69.15 azaldığı 2020 yılında en çok ziyaretçi Rusya'dan geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'a bilgi sızdırdığı iddia edilmişti! Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Sadıkov'un akıbeti belli oldu
Dünya

Ermenistan'a bilgi sızdırdığı iddia edilmişti! Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Sadıkov'un akıbeti belli oldu

Tovuz'da şehit olan 7 subayın bilgilerini Ermenistan'a aktardığı yönündeki iddialarla gündeme gelen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Necmeddin..
Merzuki: Erdoğan her zaman bunu yaptı
Dünya

Merzuki: Erdoğan her zaman bunu yaptı

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muh..
AİHM Başkanı'ndan haddi aşan açıklama: Aldığımız kararların hükümetler tarafından uygulanma zorunluluğu var
Gündem

AİHM Başkanı'ndan haddi aşan açıklama: Aldığımız kararların hükümetler tarafından uygulanma zorunluluğu var

AİHM Başkanı Robert Spano, AİHM tarafından alınan Selahattin Demirtaş kararına ilişkin haddi aşan ifadeler kullandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay