Bakanlık açıkladı! Turistler akın akın o ülkeden geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2020 yılında en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya yüzde 16.72 pay ve 2 milyon 128 bin 758 kişi ile ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 9.76 pay ve 1 milyon 242 bin 961 kişi ile Bulgaristan, yüzde 8.79 pay ve 1 milyon 118 bin 932 kişi ile Almanya izledi. Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında dördüncü sırayı Ukrayna ve beşinci sırayı da Birleşik Krallık aldı.



Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2020 yılında gelen ziyaretçiler yüzde 69.15 azalış ile 15 milyon 963 bin 997 kişiye geriledi. Pandemi nedeniyle turizm gelirlerinin yüzde 65.1 ve ziyaretçilerin yüzde 69.15 azaldığı 2020 yılında en çok ziyaretçi Rusya'dan geldi.