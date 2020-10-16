Bakanlık açıkladı! Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Cudi Dağı'nda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." denildi.
2 terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında, Cudi Dağı bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince operasyon düzenlendi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığının da destek verdiği operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor.