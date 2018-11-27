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Bakanlık açıkladı, PKK'ya büyük darbe! 6 günde 544 kişi...

İçişleri Bakanlığı, 21-27 Kasım'da ülke genelinde düzenlenen 480 operasyonda, 544 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

27 Kasım 2018 Salı 15:15
Bakanlık açıkladı, PKK'ya büyük darbe! 6 günde 544 kişi...

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik, 21-27 Kasım'da ülke genelinde düzenlenen 480 operasyonda, 544 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ve emniyet birimlerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik ülke genelinde operasyonlar düzenlendi.

Düzenlenen 480 operasyonda, Denizli'de 3, Batman'da 4, Şanlıurfa'da 34, Ankara'da 24, Kayseri'de 2, Adana'da 16, Antalya'da 7, Gaziantep'te 9, İstanbul'da 36, Iğdır'da 8, Van'da 42, Bursa'da 14, İzmir'de 23, Siirt'te 13, Kars'ta 9, Eskişehir'de 4, Balıkesir'de 2, Aydın'da 6, Adıyaman'da bir, Erzincan'da bir, Ağrı'da 49, Konya'da 7, Bingöl'de 4, Kocaeli'de 7, Mardin'de 27, Elazığ'da 4, Tekirdağ'da 3, Hakkari'de 14, Yalova'da bir, Rize'de bir, Şırnak'ta 52, Ardahan'da bir, Malatya'da 7, Zonguldak'ta bir, Manisa'da 4, Muş'ta 23, Bitlis'te 2, Diyarbakır'da 58, Mersin'de 20, Tunceli'de de bir olmak üzere toplam 544 kişi gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 15:15
  1. Yalova
  2. Iğdır
  3. Ardahan
  4. Şırnak
  5. Batman
  6. Zonguldak
  7. Van
  8. Şanlıurfa
  9. Tunceli
  10. Tekirdağ
  11. Siirt
  12. Rize
  13. Muş
  14. Mardin
  15. Manisa
  16. Malatya
  17. Konya
  18. Kocaeli
  19. Kayseri
  20. Kars
  21. İzmir
  22. İstanbul
  23. Mersin
  24. Hakkari
  25. Gaziantep
  26. Eskişehir
  27. Erzincan
  28. Elazığ
  29. Diyarbakır
  30. Denizli
  31. Bursa
  32. Bitlis
  33. Bingöl
  34. Balıkesir
  35. Aydın
  36. Antalya
  37. Ankara
  38. Ağrı
  39. Adıyaman
  40. Adana
  41. İçişleri Bakanlığı
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  43. PKK/KCK
  44. Terörle Mücadele
  45. Gözaltı sayısı
  46. terör operasyonları

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