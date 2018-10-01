Bakanlık açıkladı! Dolar sert düştü

Eylül ayı ihracat rakamının yüzde 22,25 artışla 14,5 milyar dolara yükselmesi cari açığın azalacağı beklentisiyle dolar kurunu 15 kuruş birden düşürdü. Dolar güne başladığı 6.06 seviyesinden 5.91 düzeyine kadar indi. Yüzde 2,28'lik hızlı düşüşte Rabobank stratejisti Piotry Matys'nin doların 5.69'a kadar gerileyebileceğine dair raporu da etkili oldu.

Kur bir süredir Avrupa Birliği ile ilişkilerin düzeltilmesi için yapılan girişimler, başta rahip Brunson'ın serbest bırakılması ihtimalinin artması olmak üzere ABD ile de yakınlaşılması sinyallerinin verilmesi, Merkez Bankası'nın büyük oranla faiz artırımı ve açıklanan Yeni Ekonomi Programı ile düşüş trendine devam ediyor.

ENFLASYON BEKLENECEK

Piyasaların yurtiçinde bu haftaki en önemli gündem maddesi Çarşamba günü açıklanacak olan enflasyon verisi. Reuters anketine göre TÜFE'de Eylül'de gıda fiyatları, son enerji zamları ve TL'deki değer kaybının etkisiyle yüzde 3.6 artış beklenirken, yılsonu için tahminler de yüzde 21.8'e yükseldi. Aylık artışın yüzde 3.6 seviyesinde gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyonun Eylül'de yüzde 21.3 civarına yükseleceği hesaplanıyor.



Ağustos'ta yıllık enflasyon yüzde 17.9 seviyesindeydi. Ekim ayında piyasaların gözü asıl olarak ise ABD ile ilişkilerin bozulmasına neden olan ev hapsinde tutulan ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın 12 Ekim'de yapılacak olan mahkemesinde olacak.