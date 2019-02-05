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Bakanlık açıkladı! 16 bin personel alınacak

Sağlık Bakanlığı, İŞKUR üzerinden 2019'da 16 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı.

05 Şubat 2019 Salı 13:13
Bakanlık açıkladı! 16 bin personel alınacak

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 16 bin sözleşmeli personel alacağı açıklandı. 

Personel alım başvurusu nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığının yaptıgı duyuru ile başvurular Türkiye İş Kurumu İŞKUR üzerinden yapılacak olup www.işkur.gov.tr adresinden veya İşkur il merkezlerinden şahsen yapılması gerekmektedir.

Başvuru şartları nelerdir?

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir; 1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak. 2. 18 yaşını tamamlamış olmak. 3. 36 yaşından gün almamış olmak. 4. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak). 5. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak. 6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak. 7. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak. 8. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamındaki taleplerde; a) Önlisans mezunları için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak. b) Lisans mezunları için; ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 13:13
  1. SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
  2. sağlık bakanlığı personel alımı
  3. 16 bin personel alımı

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