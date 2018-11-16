Bakanlık 15 AB uzman yardımcısı alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı 28-29 Ocak 2019 tarihlerinde Ankara'da yapılacak sözlü giriş sınavıyla 15 AB uzman yardımcısı istihdam edecek.

Başvurular 17-21 Aralık tarihlerinde Bakanlığa ait "www.icisleri.gov.tr" internet sitesinde yer alan "sınav duyurusu" bölümündeki form üzerinden e-devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacak.

Sınava başvuracakların üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmeleri ve 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.