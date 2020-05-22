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Bakanlığın kararı çifte bayram yaşattı

Edirne Sultan 2.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 11:26:04 -
Bakanlığın kararı çifte bayram yaşattı

Edirne Sultan 2. Murat Öğrenci Yurdu’nda korona virüs tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulan ve Sağlık Bakanlığı’nın evde izolasyon genelgesi kapsamında evlerine uğurlanan 115 kişi adeta çifte bayram sevinci yaşadı.


Sağlık Bakanlığı’nın 81 İle gönderdiği genelge kapsamında yurt dışından getirilen Türk vatandaşları artık KYK yurtlarında karantinaya alınmayacak ve sağlık kontrollerinin ardından evlerinde izole edilecek.


Bu kapsamda Edirne Sultan 2. Murat Öğrenci Yurdu’nda 14 gün süreyle gözetim altına alınan 115 vatandaş, Covid-19 testlerinin negatif çıkmasının ardından 14 günü tamamlamadan memleketlerine gönderildi. Sabah erken saatlerde başlayan tahliye işlemleri sırasında yurtta kalan vatandaşlar tek tek otobüslere alındı.


Memleketlerine gidecek olan vatandaşlara Edirne Orman Bölge Müdürlüğü tarafından da birer çam fidesi hediye edildi. 115 vatandaş otobüslerle ve özel araçlarla yurttan ayrılarak memleketlerine doğru yola çıktı.

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