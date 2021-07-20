Bakanlardan söz alan Erdoğan salona seslendi: Siz de şahit olun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de toplu açılış ve temel atma törenlerine katıldı. Burada Yavuz Çıkarma Plajı'ndaki Barış ve Özgürlük Anıtı'nın ve 1974 Barış Harekâtı'nda kullanılan çıkarma gemisinin müze gemi olarak açılışı yapıldı. Devamında ise yeni yapılan çevre yolu için bir tören düzenlendi.

Yapılan çevre yolunun görüntülerini izledikten sonra çevre düzenlemesinin eksik olduğunu söyleyen Erdoğan, "Adil Bey, belki söylemek ayıp olabilir ama çevre düzenlemesini henüz tam bitirmediniz galiba. Ben yemyeşil olsun diyorum her taraf. Kıbrıs yemyeşildir. Yolun çevresi de öyle olmalıdır." dedi.

Bağlantının diğer ucundaki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Cumhurbaşkanı'na "Mevsim itibarıyla yapamadık. Programımızda var, inşallah Kasım ayında yemyeşil olacak her yer Cumhurbaşkanım. Düzenlemeler yapılacak" diyerek söz verdi.

Bakan'dan sözü alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondakilere dönerek "Şahit olun sizler de." ifadelerini kullandı.