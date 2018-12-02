Bakanlar Varank ve Kasapoğlu Burdur'da

BURDUR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrencilere seslenerek, "Sporu seviyoruz, her türlü sporu yapabilirsiniz. Yeter ki bir spor dalıyla uğraşın." dedi.

Bazı açılış ve toplantılar için Burdur'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Burdur Valisi Hasan Şıldak'ı makamında ziyaret etti.

Ardından Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Teknokenti'nin açılışını yapan iki bakan, Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz'dan da Teknokent ile ilgili bilgi adı.

Üniversite yerleşkesinde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Fereli Sinan Efendi Erkek Öğrenci Yurdu'nu da ziyaret eden bakanlar, öğrencilerle sohbet etti ve sorunlarını dinledi.

Öğrencilerden spor yapmalarını isteyen Bakan Kasapoğlu, "Sporu seviyoruz, her türlü sporu yapabilirsiniz. Yeter ki bir spor dalıyla uğraşın." diye konuştu. "Yan tarafta havuz var, gidiyor musunuz?" sorusuna öğrencilerin büyük bölümünden "Hayır." yanıtını alan Kasapoğlu, "Yanınızda havuz var ve siz bunu kullanmıyorsunuz. Gitmelisiniz, mazeret istemiyorum." dedi.

Öğrencilerin otobüs ücretlerinin yüksekliğinden yakınmaları üzerine Kasapoğlu, "Hepinizi kredi ile bisiklet sahibi yapalım." önerisinde bulundu. Öğrenciler öneriyi olumlu karşıladı.

Bir öğrencinin internetin yavaş olduğunu söylemesi üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, konuya çok sıcak bakmadığını, çünkü internette çoğunlukla film izlendiğini, başka bir şey yapılmadığını söyledi. Bunun üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İnternetin üzerine o kadar yüklenmeyin, ben de Sanayi ve Teknoloji Bakanıyım." ifadesini kullandı.

İki bakanın öğrencilerle sohbeti bir süre daha devam ederken, Varank, bir öğrenciyle masa tenisi oynadı. Daha sonra iki bakan, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.







