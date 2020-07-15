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Aktüel

Bakanlar Soylu ve Gül'den İslam'a ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşıma tepki

Yeniakit Publisher
2020-07-15 00:52:33 -
Bakanlar Soylu ve Gül'den İslam'a ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşıma tepki

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal medyada İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan şüpheliye tepki gösterdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gül de sosyal medya hesabından, "Peygamber Efendimize dil uzatan alçak müfteri için hesap vakti." açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Twitter hesabından şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimiz rahmet elçisidir. İnsanlığı yücelten ilahi mesajın tebliğcisidir. İnsanlığın kurtuluşunun müjdecisidir. Peygamberimize söylenen çirkin söz tüm yüce değerler ve insanlık adına affedilemez."

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şubesi ekipleri, Başsavcılığın talimatı üzerine şüpheli M.C.S'yi Fatih'teki evinde gözaltına almıştı.

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