0553 313 94 23

Bakanlar Pekcan ve Varank Japonya'da

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Tsukuba şehrine geldi

07 Haziran 2019 Cuma 14:57
Bakanlar Pekcan ve Varank Japonya'da

TSUKUBA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Japonya'nın Tsukuba şehrine geldi.

Pekcan ve Varank'ı Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Ticaret Başmüşaviri Murat Yapıcı ile Türk ve Japon yetkililer karşıladı.

İki Bakan temasları kapsamında yarın G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları ortak oturumuna iştirak edecek. Oturumda B20'nin G20 ülkeleri hükümetlerine sunduğu politika görüşleri ile ticaret ve dijital ekonomi arasındaki ilişki üzerine tartışmalar yapılacak.

Pekcan, Kanada ile Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu (JETCO) anlaşmasını imzalamak üzere Kanada Uluslararası Ticaretin Çeşitlendirilmesi Bakanı Jim Carr ile bir araya gelecek.

Bakan Varank ise dijital ekonomi oturumunun yanı sıra İngiltere Dijital ve Yaratıcı Endüstriler Bakanı Margot James, Güney Kore Bilim ve Bilgi İletişim Teknolojileri Bakanı You Young Min, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Andrus Ansip ile ikili görüşmelerde bulunacak. Varank, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ve Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanı Chan Chun Sing'le de görüşecek.

G20 temasları kapsamında iki Bakana Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç eşlik ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 14:57
  1. G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  3. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bosna Savaşı'nda katledilen 8 kurbanın cesedine ulaşıldı
    1. Bosna Savaşı'nda katledilen 8 kurbanın..
    2. Adana Demirspor Umut Bulut’a talip
    3. Pençe Harekâtı’nda çok sayıda yaşam..
    4. Gerilim tırmanıyor! ABD ve Rus savaş..
    5. Almanya Dışişleri Bakanı’ndan kritik..
    6. Cinayet hükümlüsü otelde tatil..
    7. Yoldan çıkan otomobil takla attı: 3..
    8. Mensah’ın Bonservis Bedeli
    9. Doğa Tutkunlarının Tercihi Kuşçu Tatil..
    10. Mutfak masasında bulduğu toz elini..
    11. Salih Uçan, Empoli’ye veda etti
    12. Erdoğan, Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı!
    13. Bursa'da silahla yaralama ve iş yeri..
    14. Salih Uçan'dan Empoli'ye veda
    15. Verimli böğürtlen hasadına kutlama
    16. Kendini kovalayan araç önünde aniden..
    17. Bebek katili Apo'dan dikkat çeken..
    18. Onursuz ibneler rahat durmuyor!! Bu..
    19. Vatandaşlar kamyonetin çarptığı yaşlı..
    20. Bakan Albayrak'ın sözleri üzerine..
    21. Kocaeli'deki yangın
    22. 800 küçük baş hayvan yakalandı
    23. Bursa’da maganda dehşeti
    24. Ayvalı Köyü’nde festival coşkusu
    25. Kurtulmuş: “İmamoğlu’nun maskesinin..
    26. Benzin ve motorine indirim geliyor!
    27. Suriye'de Hatay sınırı yakınında orman..
    28. Hatay lise taban puanları 2019 Hatay..
    29. Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu..
    30. A Milli Futbol Takımı, Mevlana..
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı