Bakanlar Düzce'deki depremde son durumu açıkladı! İşte yapılacak yardımlar

Düzce merkezli meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından bakanların bölgedeki inceleme ve çalışmaları sürüyor. Bakan Soylu ve Bakan Kurum bölgedeki son durumua ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle: Bakanlık olarak neler yaptığımızı neler yapmamız gerektiğine dair talimatları aldık. Çadır alanları oluşturduk. Çadılar kurduk ve kurmaya da devam edeceğiz. Gençlik merkezleri ve kapalı spor salonları açıldı. Vatandaşlarımız burada misafir edilmeye devam edecekler. 23 bini aşkın kişiye sıcak yemek dağıtılıyor. Her depremin ayrı bir özelliği var. Bu deprem çok hissedilen bir deprem oldu. Burada özellikle hocalarımızın da söylediği 5.9 boyutluğunda bir deprem ama ivme olarak çok yüksek bir deprem. Bölgeye toplam 27 milyon liralık ödeme ulaştırıldı. 818 binada hasar tespiti yapıldı. Burada vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız. Ağır hasarlı konutlarda eğer eşyasını almadan çıkıyorsa 90 bin TL'ye kadar eşya yardımı yapacağız. Aynı zamanda ve taşınma yardımı yapacağız. Eşya hasarları için bir tespit komisyonu oluşturduk. 5 bin liradan 15 bin liraya kadar çatı hasarlarını da karşılayacağız. Vatandaşlarımızın kaldığı bu zorumda destek olabileceğimiz adımları atmaya devam edeceğiz. Esnafımızı da yalnız bırakmayacağız. Hasar tespit komisyonlarımız adımlarını atıyor olacak.

"6 bina yıkılacak"

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle: Mahalle mahalle köy köy gezip çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gölyaka merkezli deprem vesilesiyle burada hasar gören tüm mahallelerimizde tespitlerimizi yaptık. Vatandaşlarımızın taleplerini hızlı şekilde giderme amacındayız. Hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. Şu an bize gelen taleplerin büyük bir kısmını hallettik. Gölyaka’da 2, merkezde 4 binamız olmak üzere 6 binamızı acil yıkılacak olarak belirledik. Bu binaların yıkımı için süreci valiliklerimiz yürütecek. Evleri ağır hasarlı vatandaşlarımız evlerine giremeyecekler ve binaların taşınma sürecini birlikte yürüteceğiz. Alt yapı, elektrik gibi hasarları da giderme süreci yaşadık. Bu depremler bize kentsel dönüşümüz ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Buraya 1100 konut daha inşa edeceğiz 'İlk evim' projesi kapsamında. Belediyemizin belirlediği 8 tane kentsel dönüşüm alanı var.