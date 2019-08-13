Bakanı taşıyan uçağa taciz! Rus savaş uçakları havalandı Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu taşıyan uçağa yaklaşan NATO uçakları, Rus savaş uçakları tarafından uzaklaştırıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi üzerinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu taşıyan uçağa yaklaşan F-18 Hornet tipi NATO uçağının, Rusya ordusuna ait Su-27 tipi iki uçak tarafından uzaklaştırıldığını açıkladı. Bakan Şoygu'yu taşıyan uçağın, NATO üyesi Polonya ve Litvanya arasında kalan ana karaya bağlı olmayan Rusya toprağı Kaliningrad'tan başkent Moskova'ya doğru hareket ettiği belirtildi. Şoygu'yu taşıyan uçaktan kaydedilen görüntülerde NATO'ya ait F-18 tipi uçağın, bakanı taşıyan uçağın yakınında seyir halinde olduğu görülüyor. Görüntülerde bir süre sonra F-18 tipi uçak yaklaşan Su-27 tipi uçaktan uzaklaşmak için keskin bir manevra yaptığı göze çarpıyor.

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