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Gündem Bakan Güler, KKTC'deki Barbarlık Müzesi'ni ziyaret etti
Gündem

Bakan Güler, KKTC'deki Barbarlık Müzesi'ni ziyaret etti

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Bakan Güler, KKTC'deki Barbarlık Müzesi'ni ziyaret etti

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta kademesinin, Lefkoşa'daki Barbarlık Müzesi'ni ziyaret ettiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da bulunan Barbarlık Müzesi'ni ziyaret etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta kademesinin, Lefkoşa'daki Barbarlık Müzesi'ni ziyaret ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki Komutanlar, Rum terör örgütü EOKA tarafından Kıbrıs Türkü'ne yönelik vahşice katliamları belgeleriyle sergileyen müzede yetkililerden bilgi aldı." ifadesi kullanıldı.

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