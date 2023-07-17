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Gündem Bakan’dan rahatlatan haber! Mersin Gülnar’daki orman yangını kontrol altına alındı
Gündem

Bakan’dan rahatlatan haber! Mersin Gülnar’daki orman yangını kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2023-07-17 21:04:00 -
Bakan’dan rahatlatan haber! Mersin Gülnar’daki orman yangını kontrol altına alındı

İki gündür yüzlerce hektarlık alanda devam eden Mersin Gülnar’daki orman yangınından nihayet yürekleri serinleten haber geldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla güzel haberi duyurdu. Yumaklı, “Mersin, #Gülnar’daki orman yangını KONTROL ALTINA ALINDI.

Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.

Hatay #Belen, Çanakkale, Adana #Karaisalı ve Mersin #Mezitli’deki yangınları kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız sürüyor” diye yazarak diğer yangınlarla ilgili de bilgi verdi.


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