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Gündem Bakan'dan İmamoğlu'na tazminat davası
Gündem

Bakan'dan İmamoğlu'na tazminat davası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, atıldığı bir TV programında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 17:07:00 -
Bakan'dan İmamoğlu'na tazminat davası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan ulaşım zamlarının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, birtakım eleştirilerde bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bu eleştirilere, Halk TV'de katıldığı programda sert ifadeler kullanarak cevap verdi.

Bakan Karaismailoğlu'na "Bir bekçi kulübesi dikmemişsin. Zavallı bir arkadaştır." gibi küçük düşürücü ifadeler kullanan İmamoğlu hakkında, yasal işlem başlatılacak.

250 bin liralık tazminat davası açıldı

Bu ifadelerin ardından harekete geçen Bakan Karaismailoğlu'nun avukatı, kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle Ekrem İmamoğlu hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtıklarını açıkladı.

Asılsız iftira vurgusu yapıldı

Karaismailoğlu'nun, avukatı Ömer Faruk Karagüzel aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde, İmamoğlu'nun 10 Nisan'da katıldığı televizyon programında Bakan Karaismailoğlu'nun kişilik haklarına yönelik, asılsız iftira içeren ithamlarda bulunduğu belirtildi.

 

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