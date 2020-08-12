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Gündem

Bakan'dan heyecanlandıran Oruç Reis paylaşımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Adım adım Akdeniz. Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos’a kadar toplam 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer(sismik kablo) Akdeniz’e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 09:53:00 -
Bakan'dan heyecanlandıran Oruç Reis paylaşımı

Türkiye ile Yunanistan arasında Akdeniz'deki gerilim devam ediyor. Yunanistan, Avrupa Birliği'nden yardım çağrılarında bulunurken Türkiye ise bölgedeki hak ve menfaatlerini korumak için gereken her şeyi yapıyor.

Bakan'dan Oruç Reis paylaşımı

Bilindiği üzere geçtiğimiz gün Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis Akdeniz'de Navtex ilan edilen bölgeye gönderilmişti. Savaş gemileri, helikopterler ve İHA'larla refakat edilen Oruç Reis'ten yeni bir haber geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Oruç Reis Gemisi'nin 1.750 kilometre sismik kablo ile Akdeniz'e indiğini duyurdu. Bakan Dönmez paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Oruç Reis denizlerimizin röntenini çekiyor. 23 Ağustos’a kadar toplam 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer (sismik kablo) Akdeniz’e indi."

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Yorumlar

hizipsavar

Allah c.c. yar ve yardımcınız olsun rabbim sizi korusun bazı yerlerinize tuzlu su değisin. iyi gelir.
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