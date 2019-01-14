Bakan'dan çok önemli ilaç açıklaması | SGK geri ödeme listesine alınan ilaçlar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklamaya göre KOAH, epilepsi ve kalp rahatsızlıklarında kullanılanların da arasında olduğu 30 ilaç, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil edildi. İşte S..GK geri ödeme listesine alınan ilaçlar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; 30 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu’nda alınan kararlara göre 30 adet ilacı, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil ettik. Eşdeğer olan bu ilaçlar sayesinde sigortalılarımızın tedavilerinde alternatifler ve erişim kolaylığı sağlamış olduk.

Geri ödeme listesine alınan ilaçlar listesi

Geri ödeme listesine eklediğimiz ilaçlar, antibakteriyel ilaçlar, kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar, vitamin destek grupları, KOAH, epilepsi, analjezik, antitrombotik, demir ilaçları ve solunum yolu hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluşmaktadır.

Eklenen 30 adet ilacın mevcut durumda eşdeğeri bulunmakta olup, bu ilaçların geri ödeme listesine ilavesiyle kullanıldıkları tedaviler için alternatifler ve erişim kolaylıkları doğmuştur.