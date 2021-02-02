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Eğitim Bakan Ziya Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' paylaşımı
Eğitim

Bakan Ziya Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Şubat'ta ilk yüz yüze eğitimin başlayacağını söylediği köy okullarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Köylere sık sık yaptığım ziyaretlerde yavrularımın benden tek isteği, okullarının açılmasıydı. İsteklerini yerine getirmek ve gülümsemelerine şahit olmanın mutluluğu paha biçilmez." paylaşımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 22:47:00 -
Bakan Ziya Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Köylere sık sık yaptığım ziyaretlerde yavrularımın benden tek isteği, okullarının açılmasıydı. İsteklerini yerine getirmek ve gülümsemelerine şahit olmanın mutluluğu paha biçilmez." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, Twitter'dan Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ve "her ev bir okuldur" anlayışıyla Ağaçdibi köy okulu, haneleri ile tablet, bilgisayar ve kitap desteğiyle öğrenim sürecine devam eden öğrencilerin görüntülerinin yer aldığı videoyu paylaştı. Görüntülerde öğrencilerin okul özlemlerini anlatan karelere yer verildi.

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim paylaşımı

Ziya Selçuk, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime geçecek köy okullarına ilişkin yaptığı paylaşımına, "Köylerimizin her hanesinde, okulunun açılmasını bekleyen yüz binlerce çocuk vardı. Köylere sık sık yaptığım ziyaretlerde yavrularımın benden tek isteği, okullarının açılmasıydı. İsteklerini yerine getirmek ve gülümsemelerine şahit olmanın mutluluğu paha biçilmez." ifadelerini ekledi.

Erdoğan açıkladı! Köy okullarında eğitim 15 Şubat'ta başlayacak
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