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Bakan Ziya Selçuk KKTC'de!

Resmi temaslarda bulunmak üzere bu sabah KKTC'ye gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı makamında ziyaret etti.

19 Eylül 2019 Perşembe 11:44
Bakan Ziya Selçuk KKTC'de!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u kabul etti.

Bakan Selçuk'a ziyaretinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve beraberindeki heyet eşlik etti.

Sabah saatlerinde Ercan Havalimanı'na gelen Selçuk, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Başçeri tarafından karşılandı. Selçuk, havalimanında Ankara'ya hareket etmek için bekleyen KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile de bir süre sohbet etti.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 11:44
  1. Ankara
  2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
  3. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
  4. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri
  5. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu
  6. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam

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  • SeyfullahSeyfullah49 dk önce
    Hep beraber milli eğitimi bitirme projesi için bir araya gelmişlerdir

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