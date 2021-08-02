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Eğitim

Bakan Ziya Selçuk harekete geçti! Açıldı

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, afet bölgelerindeki okul pansiyonlarını yangından etkilenen vatandaşların konaklaması için açtıklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 14:03:00 - 2021-08-02 14:21:19
Bakan Ziya Selçuk harekete geçti! Açıldı

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Afet bölgelerindeki okul pansiyonlarımızı yangından etkilenen vatandaşlarımızın kullanımı için açtık, ihtiyaç duyanların okul müdürlüklerimize ulaşması yeterli." dedi.

Afet sonrasındaki kayıplar nedeniyle oluşan sosyal ve duygusal travmanın etkilerini hafifletebilmek için de çalışmalara destek vereceklerini belirten Bakan Selçuk, "Psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerimizden oluşturulan mobil psikososyal destek ekiplerimiz; afet ve acil durum bölgelerinde saha çalışmalarına başlıyor, yaralarımızı birlikte saracağız." ifadesini kullandı.

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