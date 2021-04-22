Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan İsra Suresi 80. ayet paylaşımı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ikiye ayrılması ile görevi son bulan Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından İsra Süresi 80.ayetini paylaştı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ikiye ayrılmasından sonra görevi son bulan Zehra Zümrüt Selçuk İsra Süresi 80.ayetin yazdığı hatt levhasını sosyal medya hesabından paylaştı. Selçuk, görevi bıraktıktan sonra dün gül fotoğrafı ilk paylaşımını yapmıştı.
Ayetin meali şöyle:
De ki: Yâ Rabbi, gireceğim yere doğrulukla girmemi, çıkacağım yerden de doğrulukla çıkmamı nasip eyle; yüce katından bana yardımcı bir kuvvet ver.