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Ekonomi

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurmuştu! Ödemeler bugün başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, haziran ayına ait işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 29 Haziran'dan itibaren yapılacağını duyurmuştu. Bakan Selçuk'un açıklamasının ardından ödemeler bugün başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 16:40:00 -
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurmuştu! Ödemeler bugün başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 29 Haziran'dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurmuştu. Bakan Selçuk'un duyurduğu ödemeler bugün başladı.

Bakan Selçuk, "Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken Haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." dedi.

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını da hatırlatan Selçuk, "T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak." açıklamasını yaptı.

 

 

 

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