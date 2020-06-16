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Aktüel

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, AA Editör Masası'na konuk olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yarın AA Editör Masası'na konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak

Yeniakit Publisher
2020-06-16 20:24:50 -
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, AA Editör Masası'na konuk olacak

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Selçuk, yarın saat 10.30'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Selçuk'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından (@anadoluajansi) da anlık takip edilebilecek.

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