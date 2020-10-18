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Aktüel Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 1’i kanser, 8’i solunum hastalıkları, 5’i diyabet olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.
Aktüel

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 1’i kanser, 8’i solunum hastalıkları, 5’i diyabet olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 11:52:10 -
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 1’i kanser, 8’i solunum hastalıkları, 5’i diyabet olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.
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