Bakan Yumaklı’dan Tayvan’a ihraç edilen yumurtalarda ‘nitrofuran’ bulunduğu iddiasına cevap

Ülkemizden Tayvan’a ihraç edilen yumurtalarda, insan sağlığına zararlı ‘nitrofuran’ adlı madde tespit edildiği yönünde medya organlarına yansıyan haberler üzerine haberde bahsi geçen “nitrofuran” maddesinin ülkemizde yumurta elde edilen tavuklar dâhil gıda elde edilmek amacıyla yetiştirilen hayvanlarda kullanımının yasak olduğuna ilişkin açıklamada bulunan Yumaklı, konuya ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

Bakan Yumaklı şunları söyledi: “Söz konusu ‘nitrofuran’ maddesinin kullanımına dair tespit olması durumunda 5996 sayılı ‘Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu’ kapsamında işlem uygulanmaktadır. Medyaya yansıyan iddialara konu yumurtalar ile ilgili olarak ise Tayvan yetkili otoritesi tarafından Bakanlığımıza herhangi bir bildirimde bulunulmamış olmakla birlikte, Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. Yumurtaların üretiminde söz konusu maddenin kullanıldığının tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında gerekli iş ve işlemler yürütülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”