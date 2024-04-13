Bakan Yumaklı’dan, peyzajda çim yerine kuraklığa dayanıklı bitki kullanımı çağrısı: Yüzde 80 su tasarrufu sağlayabiliriz

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin belirgin olarak hissedildiği Türkiye’de ülkenin önemli bir bölümü baharı yaşamadan yaz sıcaklıkları ile karşı karşıya kalırken belediyeler de peyzaj düzenlemelerini artırdı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da uluslararası göstergelere göre Türkiye'nin su stresi yaşayan ülkeler arasında bulunduğuna işaret ederek suyun verimli kullanılması ve su israfının önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalar sonucu hazırladıkları ‘Kurakçıl Peyzaj Uygulamaları Rehber Dokümanı’nı da 81 il valiliği, belediye başkanlıkları ile tüm bakanlıklar ve Türkiye Otelciler Birliği ile paylaştıklarını söyledi.

Su tasarrufunun yanı sıra bakım ve enerji maliyetleri de yarı yarıya düşer

Yumaklı, şöyle devam etti: "Kurakçıl peyzaj, kurak iklime sahip ve su kaynaklarının sınırlı olduğu alanlarda 'estetik peyzaj' kaygısı gütmeden 'klasik peyzaj' düzenlemelerinden vazgeçilerek suyun akılcı kullanılması anlamına gelir. Tüm paydaşlarımızın rehberimizde dikkat çektiğimiz hususları dikkate alarak hassasiyet göstereceklerini ümit ediyoruz. Çim alanların bir kısmının kurakçıl peyzaja dönüştürülmesi ile yüzde 20-50, tamamının kurakçıl peyzaja dönüştürülmesi ile de ortalama yüzde 80'e varan su verimliliği sağlayabiliriz. Bu uygulamayla aynı zamanda bakım ve enerji maliyetlerinin de yaklaşık yarı yarıya azaltılabildiğini unutmayalım."

Neler yapılmalı?

Peyzaj düzenlemelerinde suyun verimli ve etkili kullanılması için uyulması gereken hususlar şöyle sıralandı:

* Peyzaj alanlarında bölgenin iklim koşullarına uyumlu malçlama yapılmalı.

* Suyu verimli kullanan sulama sistemleri tercih edilmeli.

* Sulama gün ağarmadan veya gün batımı sonrasında yapılmalı.

* Sulamada, içme suyu yerine dezenfekte edilmiş arıtılmış atık sular kullanılmalı.

* Geniş çim yüzeyler yerine bölgenin iklim koşullarına uyumlu doğal bitkiler tercih edilmeli.

* Enerji ihtiyacı mümkün olduğunca yenilenebilir enerjiden sağlanmalı.

* Kurakçıl peyzaj tasarımı esnasında doğal drenaj kanalları inşa edilerek bu alanlarda biriken sular tekrar sulamada kullanılmalı.

* Yağmur suyu etkin kullanılmalı ve yağmur bahçeleri uygulamaları aracılığı ile yağmur suları yer altında depolanmalı.

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