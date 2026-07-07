Bakan Yumaklı Güllük'te açıkladı: Su ürünlerinde 2028 hedefi 3 milyar dolar ihracat

Bakan Yumaklı Güllük açıklarında yerinde inceledi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Milas ilçesi Güllük açıklarındaki su ürünleri yetiştiriciliği tesisini ziyaret etti. Tesis yetkilileri ve kurum amirlerinden bilgi alan Bakan, üretim alanını yerinde inceledi.

Programa Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Muğla yöneticileri, kurum müdürleri ve üreticiler katıldı.

2025'te rekor: 1 milyon 37 bin ton üretim

Bakan Yumaklı, su ürünleri sektöründe son 24 yılda Türkiye'nin devasa mesafeler kat ettiğini vurguladı. 2025 yılında 1 milyon 37 bin tonla tüm zamanların rekorunu kırdıklarını, bu üretimin yüzde 60'ının yetiştiricilikten geldiğini söyledi.

Son 24 yılda yetiştiricilikte 10 kat artışla 627 bin tona ulaştıklarını kaydeden Bakan, "3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizin bu potansiyelini kullanmakta hükümet olarak kararlıyız" dedi.

Avrupa 2'nciliğinden 1'inciliğe: 2028 hedefi

Yetiştiricilikte Türkiye'nin şu anda Avrupa'da 2'nci sırada olduğunu belirten Yumaklı, "En kısa sürede 1'inci sıraya çıkmak için bütün şartlarımızı zorluyoruz" dedi.

Bakan, 2028 hedefini 750 bin ton yetiştiricilik ve 3 milyar dolar ihracat olarak açıkladı. Dünya pazarlarında yer bulan Türk somonu, levrek, alabalık, çipura ve midyenin önemli yetiştiricilik alanları olduğunu söyledi.

Türkiye 2025 yılında 100 ülkeye ihracat yaparak 2,3 milyar dolarlık rakama ulaştı.

Muğla lokomotif: İhracatın yüzde 44'ü tek başına

Bakan Yumaklı, Muğla'nın su ürünleri sektöründeki kritik rolünü vurguladı. "Türkiye'de yetiştirilen her 4 balıktan bir tanesi Muğla'dan. Muğla yetiştiricilikte Türkiye'de 1'inci sırada" dedi.

Muğla'da iç sularda ve denizde 340 üretim tesisi bulunduğunu aktaran Yumaklı, "Muğla çipura ve levrekte Türkiye üretiminde 1'inci sırada. Çipura ve levreğin yüzde 40'ı Muğla'da yetiştiriliyor" dedi.

Muğla'nın toplam 2,3 milyar dolarlık ihracat içindeki payının 1 milyar dolar olduğunu belirten Bakan, "Bu Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 44'ü gibi bir orana geliyor" dedi.

Koruma-kullanma dengesi ve üretim planlaması

Su ürünleri üretiminde koruma-kullanma dengesine büyük önem verdiklerini belirten Yumaklı, "Netice itibariyle kaynağımız sahip olduğumuz doğal güzellikler, biyoçeşitliliğimiz. Üretim planlamamızı da 2024 yılı başı itibarıyla koruma-kullanma dengesini gözeterek gerçekleştirdik" dedi.

Kişi başı balık tüketimi yüzde 60 arttı

Son 10 yılda kişi başı balık tüketiminin 5,5 kilogramdan 8,8 kilograma çıktığını, yani yüzde 60 arttığını açıklayan Yumaklı, "Dünyadaki pek çok ülkeyle kıyasladığımız zaman balık tüketiminde yeterli noktada olmadığımızı söylemek istiyorum" dedi.

Sağlıklı yaşam için hekimlerin haftada 2 öğün balık tüketimi önerdiğini hatırlatan Bakan, kamuoyu bilinçlendirme çalışmalarıyla farkındalığı artıracaklarını söyledi.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

S: Türkiye'nin su ürünleri ihracatında 2028 hedefi nedir?

C: 750 bin ton yetiştiricilik ve 3 milyar dolar ihracat hedefleniyor.

S: 2025 yılında su ürünleri üretimi ne kadar oldu?

C: 1 milyon 37 bin tonla tüm zamanların rekoru kırıldı. Üretimin yüzde 60'ı yetiştiricilikten geldi.

S: Türkiye yetiştiricilikte Avrupa'da kaçıncı sırada?

C: Şu anda 2'nci sırada. 2028 hedefiyle 1'incilik hedefleniyor.

S: Muğla'nın su ürünleri ihracatındaki payı nedir?

C: Muğla, 1 milyar dolarlık ihracatla Türkiye toplamının yaklaşık yüzde 44'ünü tek başına karşılıyor.

S: Kişi başı balık tüketiminde son durum nedir?

C: Son 10 yılda 5,5 kg'dan 8,8 kg'a çıktı (yüzde 60 artış). Hekimler haftada 2 öğün balık tüketimi öneriyor.

S: Türkiye hangi su ürünlerinde öne çıkıyor?

C: Türk somonu, levrek, alabalık, çipura ve midye dünya pazarlarında önemli yer tutuyor.