Bakan Yumaklı: “Et ve Süt Kurumu üzerinden algı operasyonu yapıyorlar” Vergi sıralamasında ilk 20’de EBK bu yüzden mi hedefte?

“YALAN TUTMAYINCA...”

“Et ve Süt Kurumu Genel Müdürümüzle ilgili hem kendisi, hem ESK, hem de biz açıklamalarımızı yaptık, anlattık. Buna rağmen bu konuda manipülasyon yapmayı sürdürüyorlar. Önce ‘Genel müdür şirket kurdu, Türkiye’ye et satıyor’ diye bir iddia ortaya attılar. Bu yalan tutmayınca bu kez ‘Şirket genel müdür olmadan kurulmuş ama et satışı genel müdür olunca devam etmiş’ dediler. Biz bu iddiaların belgesini isteyince 2017 tarihli bir evrak gösterdiler. Oysa o tarihte genel müdürün ne ESK’da ne Bakanlığımızda ne de kamuda herhangi bir görevi vardı. Ellerine verilen kâğıtlarla algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar.

Ama iftiraları kendi yayınladıkları belgeyle yalanlanmış oldu. Bu iftiraların ardından, burada oluşan spekülasyondan birileri faydalanmak istedi ve herhangi bir maliyet artışı olmamasına rağmen karkas et fiyatında artış oldu. Nedenini sorgulamaları gereken asıl konu bu. Hamdolsun o ateşi hızlıca söndürdük, tüketiciye bu yansımadı, şimdi yeniden karkas et fiyatlarında geriye dönüş oldu”

“ET MANİPÜLASYONU”

Bazılarının et fiyatları üzerinden farklı bir manipülasyon yapmaya çalıştığı belirten Bakan Yumaklı; “Avrupa’da et 7 dolar, Türkiye’de 21 dolar gibi manipülasyonlar yapılıyor. Burada elma ile armudu karşılaştıran bir yaklaşım var. Avrupa’da karkas fiyatını alıp Türkiye’de market rafındaki fiyatla kıyaslarsan bu açık şekilde manipülasyona girer. CHP Genel Başkanı ısrarla bu rakamları söylüyor. Ben bilmediğini, yanlış bilgi verildiğini düşünüyorum. Eğer öyle değilse daha vahim.” şeklinde konuştu.

“KIRMIZI ETTE YENİ SİSTEM”

“Kırmızı ette 2024 itibarıyla yeni bir sisteme geçtik” diyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı şu bilgileri verdi:

‘2024 başından itibaren artık yurt dışından tedarik işini sadece ESK yapıyor. Bu durum bazı çevreleri rahatsız etti. Eskiden bu iş sadece belirli bir kesimin tekelindeydi. Sonuç? ESK bugün Türkiye’de en fazla vergi veren ilk 20 kurumdan biri. Bu politikanın arkasında kararlılıkla duruyoruz. ESK da buradan elde ettiği geliri tamamen yerli üreticimizi güçlendirecek projelere aktarıyor. Amacımız hep vurguladığımız gibi üretimi artırmak. Mesela “Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek” projemizi başlattık. Yüz binlerce üretici başvurdu. İlk etapta 60 bin gebe düveyi dağıtmaya başladık. Proje 2028’e kadar devam edecek. Talep gerçekten çok yüksek. Özellikle genç ve kadın girişimcilerimizi bu projede ayrıca destekliyoruz.”

“TÜRKİYE KIRMIZI ETTE %93 KENDİNE YETER”

“Türkiye bugün kırmızı et üretiminde yaklaşık yüzde 90-93 oranında kendine yeter durumda. Yani kamuoyunda oluşan “bütün etleri ithal ediyoruz” algısı doğru değil. İthalat olarak konuşulan miktar, et tüketimimizin sadece yüzde 7-10 arası. Ancak bunu da tamamen bitirmek için yeni projeler yürütüyoruz. Üretim bölgelerini belirledik; bu bölgelerde üretim yapanlara daha yüksek destek veriyoruz. Kadın ve genç üreticilerimize de ekstra destek sağlıyoruz. İnşallah 2028’de kırmızı etle ilgili tüm projelerimizin sonuçlarını somut olarak göreceğiz.”

“ORGANİZE TARIM BÖLGELERİ”

“Diğer yandan Organize Tarım Bölgelerimizi hayata geçiriyoruz. 42 ilde 61 organize tarım bölgesi kuruyoruz. Bunların 20’si hayvansal üretim. Buralarda 120 bin büyükbaş var. Bu yatırımlar hem üreticimiz için uygun şartlarda üretim yapmasını, hem de vatandaşımızın ihtiyacı olan ürünleri uygun şartlarda temin etmesini sağlıyor. Önümüzdeki dönemde buraların çok daha faal şekilde olacağını göreceksiniz.

“ANKARA'DA SU KAÇAĞI SEVİYESİ %39”

Türkiye’de su kaynaklarının durumu, tarımsal üretim, orman yangınları ve gıda denetimleri hakkında da bilgiler veren Bakan Yumaklı şunları söyledi:

“İklim değişikliği artık geleceğin değil bugünün sorunu. Akdeniz kuşağındaki ülkelerde ciddi bir su sıkıntısı var. Biz de ülkemizde suyun verimli kullanımı için yoğun çalışma yürütüyoruz. Kuraklık bir yana, bu yıl tarihimizin en ağır zirai don olaylarından birini yaşadık. Tarım sektörü bu nedenle küçüldü. Ama bu geçici bir etki. Türkiye’nin tarımsal altyapısı son 23 yılda çok güçlendi. Gıda arzında bir sorun yaşatmadan bu daralmayı atlattık. Benzer olağanüstü durumlar olmazsa toparlanma çok hızlı olacak.”

“Su konusunda herkesin üzerine düşeni yapması şart. Hele ki yerel yönetimlerin… Kayıp-kaçak oranlarının mutlaka düşürülmesi gerekiyor. İzmir’de Tahtalı Barajı’ndan temin edilen suyun neredeyse barajdan çıkan kadarı şebekede kayboluyor. Ankara’da kayıp-kaçak oranı yüzde 39; yani barajdan çıkan 100 litrenin sadece 61 litresi vatandaşa ulaşabiliyor. Maalesef birçok ilde tablo bundan çok farklı değil. Biz hükümetlerimiz döneminde tüm yeni sulama yatırımlarını kapalı sistem olarak inşa ettik. Mevcutta yüzde 38 olan bu oranı 2028’de yüzde 45’e çıkarmayı hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güzel bir sözü var: ‘Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark yok.’

2026 yılında su alanında da baraj, gölet, HES ve içme suyu tesisleri başta olmak üzere toplam 290 tesisi hizmete alacağız. Bütçemizde de en büyük pay yine su yatırımlarına ayrılacak. Çünkü su meselesi gerçekten şakaya gelmez.”

“TARIMSAL ÜRETİM”

“Tarım sektörü dış etkilere en açık sektörlerden biri. 2025’te bunu çok yakından hissettik. Hayvan hastalıkları, zirai don ve kuraklık gibi unsurlar hedeflerimizde bir miktar sapmaya yol açtı. Ama güçlü tarımsal altyapımız sayesinde bunları hızla telafi edeceğiz. 2024’te başlattığımız üretim planlamasının ilk sonuçlarını bu yıl almaya başladık. Önümüzdeki yıl bu etkilerin çok daha belirgin olmasını bekliyoruz. Üretim planlamasını zaten suyu merkeze alarak başlatmıştık.”

“ORMAN YANGINLARINA KARŞI 2026 HAZIRLIĞI”

“Orman yangınları açısından da zorlu bir yaz geride kaldı. Avrupa’da 2024’e göre üç kat daha fazla alan yandı. İklim değişikliğinin etkilerini burada da net şekilde görüyoruz. Bu yıl özellikle Batı Karadeniz’de büyük yangınlar yaşadık. Artık Karadeniz Bölgesi de en az Akdeniz ve Ege kadar riskli hâle geldi.”

“2026 hazırlıklarına da şimdiden başladık. Ekipmanlarımızı yeniliyoruz, araç filomuzu büyütüyoruz. 4 uçak, 12 helikopter, 165 arazöz daha alıyoruz. Envanterimizi daha da güçlendirmiş olacağız.

Sadece bunlar değil; ormanla iç içe yaşayan tüm köy ve mahalleleri tek tek gezip eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz.”

“GIDA SAHTEKARLIKLARI ANINDA PAYLAŞILIYOR”

“Gıda meselesi ise kırmızı çizgimiz. Burada en küçük bir taviz yok. Gıdada sahtekârlık yapanları artık anlık olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz, bu uygulamamız aynı şekilde devam edecek. Ayrıca bu alanda başka yeniliklerimiz de olacak. Gıda denetimlerinde kamera uygulamasına da yakında başlıyoruz. Tüm bu çalışmaların tek bir hedefi var: Millî güvenliğimiz kadar önemli olan gıda arzını her koşulda güvence altında tutmak. Hamdolsun bu konuda kendimize güveniyoruz.”

SON SÖZ: Sevgili okuyucularım, tarım ve hayvancılık mevzularını değerlendirirken lütfen; “Aralık ayında kiraz ve erik 5 bin tl” diyen aklı evvelleri dinlemeyin. Eğer sorularınız ve merak ettikleriniz olursa bana yazın, en doğru bilgiyi “esas kaynağına” sorarak size iletelim.