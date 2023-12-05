Bakan Yerlikaya'dan 'TikTok' açıklaması!

Yapılan operasyonlarda 502 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TikTok operasyonları bilançosunu da açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) basın toplantısı düzenledi.

Bakan Yerlikaya'nın konuşmasından satırbaşları şöyle;

- Son 180 günde, organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda, 4 bin 303 şüpheli gözaltına alındı 1304'ü tutuklandı.

- Narkotik vaka analiz sistemi (NARVAS) projesi ile 9 bin 675 ihbar alındı, 59 bin şahıs sorgulandı. NARVAS projesi 1 Ocak 2024 itibarıyla tüm Türkiye'de kullanılacak.

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- Son 180 günde 132 bin 537 uyuşturucu operasyonu yapıldı. 15 bin 280 kişi tutuklandı.

- Çocuk istismarı suçuna yönelik 431 operasyon yapıldı. 66 kişi tutuklandı TikTok üzerinden bin 332 hesap tespit edildi. 13'ü tutuklandı, 14'ü şahıs sınır dışı edildi. 612 hesap ile ilgili işlemler devam ediyor.

- Son 180 günde tefecilere yönelik 352 operasyon düzenlendi. Bu operasyondan sonra 857 şahıs gözaltına alındı, 125 şahıs tutuklandı.

- Son 180 günde kadına şiddete yönelik toplam 98 bin 249 olay yaşandı bu olaylarda 151 kadın hayatını kaybetti. 99 şahıs tutuklandı, 38 şahıs intihar etti.