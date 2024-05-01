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Gündem Bakan Yerlikaya'dan polislere teşekkür mesajı!
Gündem

Bakan Yerlikaya'dan polislere teşekkür mesajı!

Yeniakit Publisher
2024-05-01 15:59:00 - 2024-05-01 16:28:44
Bakan Yerlikaya'dan polislere teşekkür mesajı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gösterilerinde taşkınlık çıkartan provokatörlerle mücadele eden polislere teşekkür etti.

1 Mayıs'ı bahane eden sol marjinal gruplar, Taksim'e yürümekte ısrar ederek provokasyon yaptı.

Emniyet güçleri, taşkınlık çıkartan gruplara müsaade etmedi.

Yaşananların ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya provokatörlerle mücadele eden emniyet güçlerine teşekkür etti.

Bakan Yerlikaya, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kanunsuz gösteri ve yürüyüşüne karşı büyük bir ferasetle, sağ duyuyla karşı koyan; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda dünyadaki tüm polis teşkilatlarına örnek olan İstanbul’daki kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Sizlerle iftihar ediyorum. Milletimizin destek ve duası sizlerle” dedi.
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