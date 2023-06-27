Bakan Yerlikaya'dan çok net terör mesajı! 'Başını ezeceğiz'

HDP il binası önünde bin 394. gününde oturma eylemlerine devam eden aileleri ziyaret eden Bakan Yerlikaya, terörle mücadeleye ilişkin açıklamada bulundu.

"Hacire Akar annemiz, bundan tam bin 394 gün önce oğluna kavuşabilmek amacıyla evlat nöbetinin sürecini başlatmıştı. 3 Eylül 2019’dan beri Hacire Akar annemiz öyle bir öncülük yaptı ki 43 vilayetten 360 annemiz onun çağrısıyla anne şefkati ve anne sabrıyla buraya geldiler." diyen Bakan Yerlikaya, "Dile kolay, 4 yıldan beri anneler evlatlarını çağırmak noktasında buradalar. Bu çağrıya 42 evlat cevap verdi ve annelerine kavuştular. Annelerin çağrısı sadece burada değil, tüm yurtta ve dünyada çok büyük bir ses getirdi, adeta çığlık oldu" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sözlerine terörle mücadeleye ilişkin kararlılık mesajıyla devam etti:

Biz, terörü bitirinceye kadar mücadelemizi canla başla sürdüreceğiz. Çünkü bizim 85 milyona terörün bitirilmesi noktasında verilmiş sözümüz var. Biz, annelerin yüreği yanmasın diye aziz milletimizden aldığımız güçle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kahraman ordumuz, jandarmamız, polisimiz, devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla beraber göreceksiniz, terörün başını ezeceğiz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO