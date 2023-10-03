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Aktüel Bakan Yerlikaya uyuşturucu ile mücadele paneline katılacak
Aktüel

Bakan Yerlikaya uyuşturucu ile mücadele paneline katılacak

Yeniakit Publisher
2023-10-03 15:25:00 -
Bakan Yerlikaya uyuşturucu ile mücadele paneline katılacak

Uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekmek, toplumsal farkındalık ve medyanın sorumluluklarının anlatılacağı, gençlerin ve ailelerin bilgilendirileceği panel Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenecek.

İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü 2023” Paneli Ulucanlar Cezaevi Müzesinde gerçekleştirilecek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın katılımı ile gerçekleştirilecek programda 2 ayrı oturum yapılacak. Panelde Uyuşturucu ile mücadelede toplumsal farkındalık, medya ve iletişim konuları ele alınacak

İlk Oturumda İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Osman Celbiş’in başkanlığını yapacağı “Toplumsal Farkındalık” panelinde Gazeteciler Hande Fırat, Zafer Şahin Deniz Gürel ve Yeşilay Ankara Şube Başkanı Sevilay Aslan birer konuşma yapacaklar.

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop’un Oturum Başkanlığını yapacağı, “Medya ve İletişim” panelinde Gazeteciler Emin Pazarcı, Mehmet Acet, Melik Yiğitel, Hacı Yakışıklı ve Çocuk Ergen ve Aile Danışmanı Senem Yıldız yer alacak.

Uyuşturucu ile mücadelede medyanın rolü paneli, 11 Ekim Çarşamba günü Ulucanlar Cezaevi Müzesinde yapılacak. Saat 10’da yapılacak panele medya mensupları Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve gençler katılacak.
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