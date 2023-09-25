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Gündem Bakan Yerlikaya "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı" diyerek duyurdu! Gri ve kırmızı kategorideki teröristler yakalandı
Gündem

Bakan Yerlikaya "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı" diyerek duyurdu! Gri ve kırmızı kategorideki teröristler yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-09-25 09:10:00 -

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak ve Diyarbakır’da; 1’i kırmızı, 1’i gri kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şırnak ve Diyarbakır’da; 1’i kırmızı, 1’i gri kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Teröristlerin 9 güvenlik görevlimizin şehit edilmesi, 21 güvenlik görevlimizin yaralanması olaylarına katıldıkları tespit edildi. Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Yerlikaya şöyle devam etti:
"Şırnak İli Güçlükonak ilçesi kırsalında J-SİHA desteğinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, JOPER, JÖH ve Jandarma Komando Karma Timlerinin katılımı ile icra edilen Şehit Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu kapsamında Bakanlığımızca Terörden Arananlar Kırmızı Kategori'de aranma kaydı bulunan Sözde Botan Sorumlusu ve aynı zamanda Gabar Eyalet Sorumlusu olarak faaliyet yürüten Ercan Serhat (K) Reis Gültüran adlı terörist çıkan çatışmada silahı ile birlikte sağ olarak yakalanmıştır.

Teröristin Şırnak ilinde 2016-2022 yılları arasında, 7 güvenlik görevlisinin şehit edildiği ve 20 güvenlik görevlisinin yaralandığı 7 eylemin talimatını verdiği tespit edildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Diyarbakır Kulp İlçesi ağaçlık alanda tespit edilen JÖH ve PÖH unsurları, ATAK helikopterleri ile EGM İHA ve J-SİHA'ların düzenlediği ortaklaşa operasyonla Terörden Arananlar Listesi Gri Kategori'de aranma kaydı bulunan Agit Berxwedan (K) Habib Karakoç etkisiz hale getirildi.

Teröristin geçmişteki faaliyetlerine yönelik yapılan inceleme sonucunda; Diyarbakır ve Muş illerinde 2012-2022 yılları arasında, 2 güvenlik görevlisinin şehit edildiği ve 1 güvenlik görevlisinin yaralandığı 6 eyleme katıldığı tespit edildi.
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Operasyonu gerçekleştiren kahraman Emniyetimizi ve kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadığınız için hepinizi alınlarınızdan öpüyorum.

Milletimizin duaları sizinle."

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