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Gündem Bakan Yerlikaya: 'Narkoçelik-31' operasyonlarında 55 şüpheli tutuklandı
Gündem

Bakan Yerlikaya: 'Narkoçelik-31' operasyonlarında 55 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-08-10 09:12:00 -
Bakan Yerlikaya: 'Narkoçelik-31' operasyonlarında 55 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik jandarma tarafından düzenlenen 'Narkoçelik-31' operasyonlarında, 91 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını, 55'inin tutuklandığını, 9'u hakkında da adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre; Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Manisa, Aksaray, Adana, Balıkesir, Bitlis, Batman, Bingöl, Malatya, Ağrı, Kırklareli, Aydın, Yalova, Afyonkarahisar, Antalya, Erzurum, Karaman, Sakarya, Rize, Kırıkkale, Muğla, İzmir, Siirt ve Ankara olmak üzere 26 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik 'Narkoçelik-31' operasyonları düzenlendi. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarından 253 ekip ve 996 jandarma personelinin katılımıyla düzenlenen operasyonlar sonucu, 91 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 55'i tutuklanırken 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonlar sonucunda, 1 ton 47 kilogram uyuşturucu madde, 8 milyon 249 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 21 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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