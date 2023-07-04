Bakan Yerlikaya imzaladı! Emniyet'te kritik görev değişikliği
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kabine toplantısının ardından Emniyet Personel Daire Başkanı Ogün Vural'ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.
Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olarak atanmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde beklenen atamalar başladı.
Emniyet Personel Daire Başkanı Ogün Vural, Yerlikaya’nın onayı ile görevden alındı.
Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ın Emniyet Genel Müdürü olarak atanmasının ardından, Emniyet teşkilatındaki tüm atamalara ait işlemleri yürüten personel biriminin başındaki isim Ogün Vural görevden alındı.
Vural’ın yerine Personel Dairesi Başkanlığı’nda bir dönem görev yapan ve halen Polis Başmüfettişi olarak çalışan Ahmet Acar görevlendirildi.