Bakan Yerlikaya duyurdu: Terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarına operasyon! 17 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütü üyelerine finansman sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 17 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
DEAŞ terör örgütü üyelerine finansman sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli şahıs yakalandı.
DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne “Üye olma ve Terörizmin Finansmanı” suçlarından haklarında işlem yapılan,
Terör örgütleriyle bağlantıları nedeniyle mal varlığı dondurulan,
Şüpheli para transfer ettikleri tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik #İstanbul merkezli 20 ikamet ve 7 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlar sonucunda 17 şüpheli şahıs gözaltına alındı ve 222.000 TL, 32.480 Euro, 15.900 Dolar nakit para ile çok sayıda dijital materyal/doküman ele geçirildi. Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin
TERÖR ÖRGÜTLERİ VE ONLARIN İŞ BİRLİKÇİLERİYLE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK.
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TERÖRİSTLERİN FİNANS KAYNAKLARINI DA BİR BİR KURUTACAĞIZ.