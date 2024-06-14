Bakan Yerlikaya duyurdu! 'Şahıs teslim alınmıştır'
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çift yönlü olarak trafiğe kapatılmasının ardından gözler İstanbul'a çevrilmişti. Bakan Yerlikaya köprü üzerinde bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Köprünün İstanbul Emniyeti'ne bağlı ekipler tarafından neden kapatıldığına ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.
Bakan Yerlikaya köprü üzerinde şüpheli bir şahsın gözaltına alındığını duyurdu.
"15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14’te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır." diyen Bakan Yerlikaya, "Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır." ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya mesajını, "Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." sözleriyle tamamladı.
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü zanlının yakalanmasından sonra kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı.