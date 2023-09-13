Bakan Yerlikaya duyurdu! İstanbulda başladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, son üç ayda 258 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 37'si bombalı 44 terör eyleminin önlendiğini açıkladı.

Yerlikaya, "Operasyonlarda etkisiz hale getirilen 258 teröristin 40'ı teslim, 27'si ölü. Organize suçlarla mücadelede 92 operasyonda bin 762 şüpheli gözaltına alındı, bunların 430’u tutuklandı, 203’ü hakkında adli kontrol kararı alındı." dedi.

Depreme hazırlık çalışmalarına ilişkin de Yerlikaya, "2 milyon 522 bin binanın hasar tespiti yapıldı." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, "Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 293 bin 934." dedi. Bakan Yerlikaya, son 3 ayda düzenlenen 1285 operasyonda, 75 bin 442 düzensiz göçmenin yakalandığını, bunlardan 32 bin 563'ünün sınır dışı edildiğini açıkladı.

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Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

40 yıldır sorunlarımızın başında yer alan terör bitme noktasına geldi. Bir daha terör nedeniyle tek bir kulübemiz dahi kalmayacaktır. Terörü ve terörizme karşı mücadeleyi bir politika olarak kesintisiz sürdürdük ve sürdürmeye devam edeceğiz. İçişleri Bakanlığı olarak biz içeride Savunma Bakanlığı sınır hattı ve ötesinde, MİT istihbarat ile uyum içinde amansız bir mücadele veriyoruz.

Teröre karşı İHA'larımızla SİHA'larımız 15640 saat gerçekleştirdi. 41 bin 66 kırsal bölgede operasyon gerçekleştirildi. Bunların 20'si büyük operasyon 137'si orta operasyon.Son 90 günde 43 bin 90 operasyon düzenledik.258 terörist etkisiz hale getirildi. Sol Terör örgütlerine karşı 71 terör operasyonu yapıldı. 34'ü bombalı olmak üzere 44 eylem önlendi.

KAÇAK GÖÇLE MÜCADELEDE YENİ UYGULAMA!

Bakan Yerlikaya, kaçak göçle mücadelede yeni başlatılan uygulamayı anlattı. Bakan Yerlikaya, İstanbul'un pilot il olarak seçildiğini belirtti.

"Yakalama süreci le ilgili artık yeni bir sistem uyguluyoruz." diyen Yerlikaya, "Pilot bölge olarak seçilen İstanbul'da başlatılan mobil göç noktası adı verilen araçlar kullanılıyor. Güvenlik güçlerimiz bir yabancıya kimliğini soruyor, kimliğini ibraz edemiyorsa görevlimiz onu mobil göç noktasına davet ediyor. Göç uzmanlarımızla hem parmak izi sorgulaması yapılıyor" dedi.