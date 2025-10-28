Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, 6.1 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışırken, devletin zirvesinden destek geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem bölgesine gelerek yerinde incelemelerde bulundu.

Depremin yerin 5.66 kilometre gibi oldukça sığ bir derinlikte meydana geldiği teyit edilirken, sarsıntının ardından başlatılan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

BAKAN DEPREMZEDELERLE BULUŞTU

Sındırgı'da depremzedeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Bakan Yerlikaya, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Daha önce yapılan açıklamalarda can kaybı olmadığı ve yaralanan 22 kişiden 4'ünün taburcu edildiği belirtilmişti.

YAĞMUR ALTINDA ZORLU MÜCADELE

Bölgede hayatı zorlaştıran bir etken ise şiddetli yağmur yağışı oldu. Yağış nedeniyle vatandaşlar ve görevliler, çevredeki kafeleri geçici ortak alanlara dönüştürerek barınma ve ısınma ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.

Artçı sarsıntıların hala devam ettiğini belirten yetkililer, özellikle hasarlı binalardan uzak durulması ve tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

Balıkesir genelinde okulların 1 gün tatil edildiği kararı ise devam ediyor.