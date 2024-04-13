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Gündem Bakan Yerlikaya bilgi verdi! Teleferik kazasında son durum
Gündem

Bakan Yerlikaya bilgi verdi! Teleferik kazasında son durum

Yeniakit Publisher
2024-04-13 10:49:00 - 2024-04-13 10:52:17

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da yaşanan teleferik kazasıyla ilgili açıklama yaptı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Tünektepe Teleferik Tesisi'nde bulunan direklerden birisi henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki 8 kişi kayalık alana düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, Memiş Gümüş'ün (54) yaşamını yitirdiğini, Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Kırgızistan uyruklu Akmaral Abdyldaeva'nın yaralandığını belirledi.

Yaralıların tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığının helikopteriyle yapıldı. Bu arada, kazanın ardından teleferik sisteminin durması nedeniyle havadaki kabinlerde çok sayıda kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan kişilerin güvenli bir şekilde aşağı indirilmesi için de çalışma yapıldığı ve çevre illerdeki kurtarma ekiplerinden destek istendiği bildirildi.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Kurtarma çalışmalarının görüntüsünü paylaşan Yerlikaya, "Antalya’da teleferik kazasında mahsur kalan 15 kabindeki 112 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. Kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

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